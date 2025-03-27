زيت المحرك: قلب الأداء وحارس حياة محرك سيارتك

إليك كل ما تحتاج لمعرفته حول زيت المحرك:يعمل زيت المحرك كوسيلة تزييت بين الأجزاء المتحركة داخل المحرك، مما يساهم في تقليل الاحتكاك والتآكل الذي قد يحدث في حال حدوث اتصال مباشر بين الأجزاء المعدنية. بالإضافة إلى ذلك، يساعد الزيت في توزيع الحرارة الناتجة عن احتراق الوقود في جميع أنحاء المحرك، مما يقي من ارتفاع درجة الحرارة وتلف الأجزاء الداخلية. كما يقوم زيت المحرك بنقل الأوساخ والشوائب الناتجة عن الاحتكاك والاحتراق، مما يمنع تراكم الرواسب داخل المحرك. ومن الجدير بالذكر أن الزيت يحتوي على مواد مضادة للتآكل، التي تحمي الأجزاء المعدنية من الأضرار الناتجة عن التفاعل مع الأكسجين والرطوبة.تُعتبر عملية تغيير زيت المحرك من الأمور الحيوية. عادةً ما يُنصح بتغيير الزيت كل 5,000 إلى 10,000 كيلومتر، وذلك يعتمد على نوع الزيت المستخدم (تقليدي أو صناعي) ونوع المحرك. من المهم دائمًا مراجعة دليل السيارة للحصول على إرشادات دقيقة.كما تجدر الإشارة إلى أنه حتى في حال عدم القيام برحلات طويلة، يمكن أن يتعرض الزيت للتلف نتيجة التعرض المستمر لدرجات الحرارة المرتفعة. يوصي الخبراء عادةً بتغيير الزيت مرة كل 6 أشهر. إذا لاحظت أن المحرك يبدأ في إصدار أصوات غير طبيعية أو أن أداء السيارة قد تراجع، فقد يكون الزيت قد فقد فعاليته.• اللزوجة: تلعب اللزوجة دورًا حيويًا في تحديد فعالية الزيت في عملية التزييت. يجب أن يكون زيت المحرك ذات لزوجة كافية لضمان تزييت الأجزاء المتحركة بشكل فعال.• مقاومة الأكسدة: ينبغي أن يتمتع الزيت الجيد بمقاومة عالية للأكسدة، مما يساعده على الحفاظ على كفاءته لفترة أطول.• القدرة على تحمل الحرارة: يجب أن يكون زيت المحرك قادرًا على تحمل درجات الحرارة المرتفعة الناتجة عن تشغيل المحرك دون أن يتعرض للتلف أو تغيير في خصائصه الكيميائية.• القدرة على تنظيف المحرك: يحتوي الزيت الجيد على إضافات تعمل على إزالة الرواسب والشوائب من مكونات المحرك.- كيف نعرف متى نستبدل الزيت؟• مؤشر الزيت في السيارة: معظم السيارات الحديثة مزودة بمؤشر للزيت يعرض حالة الزيت بشكل دوري. في حال تغير اللون أو أصبح الزيت منخفضًا، فهذا مؤشر على ضرورة استبداله.• فحص اللون والملمس: الزيت الجديد عادةً ما يكون لونه بني فاتح أو شفاف. إذا لاحظت تغير اللون إلى الأسود أو إذا أصبح الزيت لزجًا جدًا، فهذا يدل على أنه قد حان وقت تغييره.• رائحة الزيت: إذا لاحظت أن الزيت رائحته مثل الحريق، فهذا يعني أنه قد تعرض لدرجات حرارة مرتفعة جدًا وأصبح غير صالح للعمل بشكل فعال.• الزيت المعدني (التقليدي): مناسب للسيارات ذات المحركات القديمة أو التي لا تستخدم بشكل متكرر.• الزيت الصناعي: يوفر أداءً أفضل في درجات الحرارة العالية والمنخفضة، ويزيد من عمر المحرك.• الزيت الهجين: مزيج من الزيت المعدني والصناعي، ويوفر مزيجًا من الكفاءة والأداء بسعر معقول.في الختام، يعتبر زيت المحرك من العناصر الحيوية التي تلعب دورًا مهمًا في زيادة عمر محرك السيارة وضمان عمله بكفاءة. من الضروري إجراء تغييرات دورية للزيت وفقًا لتوصيات الشركة المصنعة أو عند ملاحظة أي علامات تشير إلى تدهوره. كما ينبغي التأكد من اختيار النوع المناسب من الزيت بما يتناسب مع متطلبات محرك سيارتك، مما سيساهم في الحفاظ على الأداء المثالي.