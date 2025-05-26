بيع سيارة "شوماخر" بطل الفورمولا بمبلغ خرافي

وقال دار "رم إم سوذربيز" للمزادات إن الفائز به حصل على السيارة مقابل 15.98 مليون يورو شاملة الرسوم، بينما ذكرت صحيفة تايمز أن المزاد على السيارة بدأ بـ8 ملايين يورو.وأضافت الصحيفة أن السيارة بيعت لأحد الضيوف المتواجدين في منطقة كبار الشخصيات بحلبة السباق، الذي فاز به السائق البريطاني نوريس.وقالت صحيفة نيويورك تايمز إن هذا السعر هو أعلى رقم على الإطلاق دفع لسيارة فيراري في مسابقات فورمولا 1.