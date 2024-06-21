انخفاض أسعار النفط الآجلة بعد بيانات مقلقة عن النمو الاقتصادي

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أغسطس انخفاضًا طفيفًا بمقدار 11 سنتًا ليصل سعر البرميل إلى 85.60 دولارًا للبرميل، بينما انخفض الخام الأمريكي بمقدار 9 سنتات ليصل سعره إلى 81.20 دولارًا للبرميل.ويراقب المستثمرون، المشهد الاقتصادي عن كثب، حيث شهدت أسعار المستهلكين الأساسية في اليابان زيادة بنسبة 2.5% مما يشير إلى زيادات محتملة في أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي في البلاد في المستقبل القريب، وكذلك أظهر سوق العمل في الولايات المتحدة مرونة في سوق العمل مع انخفاض مطالبات البطالة الجديدة.وبينما تؤدي هذه البيانات الى احتمالية رفع سعر الفائدة، وبالتالي ضعف النمو الاقتصادي وتقليل الطلب على النفط، الا ان الضغط على هبوط الأسعار تم تخفيفه بعد بيانات أمريكية تشير إلى انخفاض كبير في مخزونات النفط الخام.