ارتفاع الدولار يخفض الذهب الأسود.. آخر تحديثات أسعار النفط العالمية

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 84.84 دولار للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 0.6 بالمئة يوم الجمعة.وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.34 دولارًا للبرميل، بانخفاض 39 سنتًا، أو 0.5٪، بحسب رويترز.ومع ذلك، ارتفع كلا عقدي النفط الخام القياسيين بنحو 3% الأسبوع الماضي وسط إشارات على زيادة الطلب على المنتجات النفطية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، ومع استمرار تخفيضات أوبك+ في السيطرة على الإمدادات.