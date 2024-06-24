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ارتفاع الدولار يخفض الذهب الأسود.. آخر تحديثات أسعار النفط العالمية

اقتصاد

2024-06-24 | 01:27
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
ارتفاع الدولار يخفض الذهب الأسود.. آخر تحديثات أسعار النفط العالمية
775 مشاهدة

السومرية نيوز-اقتصاد

تراجعت أسعار النفط في التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الاثنين للجلسة الثانية على التوالي، متأثرة بارتفاع الدولار وسط مخاوف من ارتفاع أسعار الفائدة.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت 40 سنتا بما يعادل 0.5 بالمئة إلى 84.84 دولار للبرميل بعد أن أغلقت منخفضة 0.6 بالمئة يوم الجمعة.

وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 80.34 دولارًا للبرميل، بانخفاض 39 سنتًا، أو 0.5٪، بحسب رويترز.

ومع ذلك، ارتفع كلا عقدي النفط الخام القياسيين بنحو 3% الأسبوع الماضي وسط إشارات على زيادة الطلب على المنتجات النفطية في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، ومع استمرار تخفيضات أوبك+ في السيطرة على الإمدادات.
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