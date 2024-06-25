استقرار آني وارتفاع للعقود الآجلة.. أسعار النفط العالمية تراقب البيانات الامريكية

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر أغسطس خمسة سنتات إلى 86.06 دولار للبرميل بعد أن ارتفعت 0.9 بالمئة في تعاملات يوم الاثنين، وارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم أغسطس ستة سنتات إلى 81.69 دولارا للبرميل بعد صعودها 1.1 بالمئة في السابق.وارتفع كلا الخامين القياسيين نحو 3% الأسبوع الماضي، ليحققا مكاسب لأسبوعين متتاليين، بحسب رويترز.فوتشير البيانات الاقتصادية الى ان الطلب على البنزين آخذ في الارتفاع، كما انخفضت مخزونات النفط والوقود مع دخول الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، فترة ذروة الاستهلاك في فصل الصيف.