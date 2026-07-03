خروج 17.2 مليار دولار من الأسهم الأميركية وسط تحول المستثمرين للأسواق العالمية

وبحسب المذكرة، فقد شهدت صناديق الأسهم الأميركية عمليات تخارج بلغت 17.2 مليار دولار خلال الأسبوع المنتهي في الأول من يوليو، استناداً إلى بيانات “EPFR Global”، في حين اتجه المستثمرون نحو أسواق بديلة، أبرزها التي جذبت تدفقات بقيمة 1.9 مليار دولار، وهي الأعلى خلال سبعة أسابيع.وأشار التقرير إلى أن هذا التحول يأتي بعد فترة من الأداء القوي للأسهم الأميركية، مدفوعاً بتراجع الثقة في التقييمات المرتفعة لقطاع وشركات الرقائق، التي تعرضت لضغوط واضحة في الأيام الأخيرة.وسجل مؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات تراجعاً حاداً بنسبة 11% خلال يومين، وسط مخاوف من فجوة تقييم غير مستدامة بين شركات الرقائق وشركات التكنولوجيا السحابية الكبرى.وفي سياق متصل، أوضح التقرير أن إجمالي التدفقات الخارجة من الأسهم العالمية بلغ 13.9 مليار دولار، مقابل تدفقات إيجابية نحو السندات الاستثمارية بقيمة 17.2 مليار دولار، فيما جذبت السندات عالية العائد 3.4 مليارات دولار، وهي الأعلى منذ أكثر من عام.ويرى محللون أن هذه التحركات تعكس إعادة تموضع للمستثمرين بعيداً عن الأسهم الأميركية نحو أدوات دخل أكثر أماناً وأسواق أكثر تنوعاً.