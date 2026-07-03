الدولار يتراجع من أعلى مستوياته في نحو 13 شهراً

وبحسب بيانات الأسواق، أدى ضعف الدولار إلى دعم مكاسب اليورو وعدد من العملات الرئيسية، في وقت اتسمت فيه التداولات بالحذر نتيجة انخفاض السيولة بسبب الأسواق الأميركية.وسجل اليورو ارتفاعاً أسبوعياً بنحو 0.5%، بينما تراجع مؤشر الدولار بنسبة تقارب 0.8% خلال الأسبوع، منهياً سلسلة مكاسب استمرت أسبوعين.كما ارتفع الجنيه الإسترليني والدولار بشكل طفيف، مستفيدين من تراجع العملة الأميركية وتحسن شهية المخاطرة في الأسواق.وفي ، استقر الين الياباني قرب مستوى 161 ين للدولار، بعد تعافٍ محدود من أدنى مستوياته في 40 عاماً، وسط ترقب الأسواق لاحتمال تدخل السلطات اليابانية لدعم عملتها.ويأتي هذا الأداء في ظل متابعة المستثمرين لتطورات المحادثات بين وإيران، والتي شهدت تقدماً محدوداً قبل تعليقها مؤقتاً، ما أضاف حالة من الحذر إلى الأسواق العالمية.