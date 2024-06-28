لأول مرة.. انتاج "بنزين سوبر" من مصافي الشمال

وذكر بيان للوزارة، ورد لـ السومرية نيوز، "تنفيذاً لتوجيهات رئيس مجلس الوزراء بإعادة الإعمار لجميع الوحدات الإنتاجية المتضررة والمتوقفة في شركة مصافي الشمال منذ عام 2014، والعمل على الارتقاء بالمواصفات الفنية للمنتجات النفطية ، وزيادة الطاقات التكريرية للمصافي الوطنية، وصولاً الى الاكتفاء الذاتي وإيقاف الاستيراد، تم إنتاج البنزين السوبر من مصافي الشمال بمعدل ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف لتر وبعدد أوكتاني (98)".وأضاف البيان، أن "ذلك يأتي بعد نجاح الجهد الوطني في شركة مصافي الشمال من إنجاز مشروع إعادة إعمار وحدة تحسين البنزين".وبحسب الوزارة، فانه "من المؤمل الاحتفال بهذا الإنجاز الوطني خلال الأيام القليلة المقبلة"، مبينة أن "رئيس مجلس الوزراء كان قد افتتح في شباط الماضي مشروع مصفى الشمال بطاقة (150) ألف برميل باليوم بعد إعادة إعماره بالجهد الوطني".