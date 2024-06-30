آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق

وسجلت بورصة الكفاح صباح اليوم، سعر صرف يبلغ 147200 دينار، لكل 100 دولار، فيما تراوح خلال اليومين الماضيين بين 147 الفا و250 و300 دينار.وسجلت البصرة سعر صرف بلغ 147100، وسجلت أربيل سعر صرف بلغ 147300 دينار لكل 100 دولار.وبلغ سعر البيع في الصيرفات 148250 وسعر الشراء 146250 دينار لكل 100 دولار.