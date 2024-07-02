مع توقعات ارتفاع الطلب.. النفط يستقر قرب أعلى مستوى في شهرين

السومرية نيوز – اقتصاد

استقرت أسعار النفط، اليوم الثلاثاء، لتبقى قرب أعلى مستوياتها في شهرين التي بلغتها في الجلسة السابقة مدفوعة بتوقعات بزيادة الطلب على الوقود في موسم السفر الصيفي واحتمال خفض أسعار الفائدة الأميركية.

وسجلت العقود الآجلة لخام برنت ارتفاعا طفيفاً بواقع 20 سنتا عند 86.80 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:42 بتوقيت غرينتش بعد أن ارتفعت 1.9% في الجلسة السابقة مسجلة أعلى مستوى إغلاق منذ 30 نيسان.

وزاد خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 13 سنتا مسجلاً 83.51 دولار للبرميل، بعد ارتفاعه 2.3% إلى أعلى مستوياته منذ 26 نيسان.

ومن المتوقع أن يرتفع الطلب على البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك للنفط في العالم، مع بدء موسم السفر الصيفي بعطلة عيد الاستقلال هذا الأسبوع.