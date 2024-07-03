استقرار أسعار النفط وبرنت يتجاوز 86 دولارا للبرميل

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت سبعة سنتات بما يعادل 0.08 بالمئة إلى 86.31 دولار للبرميل بحلول الساعة 09:25 بتوقيت غرينتش.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي خمسة سنتات أو 0.06 بالمئة إلى 82.86 دولار للبرميل.وارتفع الخامان القياسيان أمس الثلاثاء إلى أعلى مستوى لهما منذ نهاية نيسان قبل أن يتراجعا وسط تلاشي المخاوف من أن يؤدي الإعصار بيريل إلى اضطراب الإنتاج في خليج المكسيك.وأظهر مسح نشرته رويترز أمس الثلاثاء أن إنتاج منظمة أوبك ارتفع أيضا في حزيران للشهر الثاني على التوالي، إذ عوضت زيادة الإمدادات من نيجيريا وإيران تأثير تخفيضات طوعية للإمدادات من أعضاء آخرين ودول ضمن تحالف أوبك+ الأوسع.