البنك المركزي يوجه شركات الصرافة بالعمل بآلية بيع الدولار للمسافرين (وثيقة)

وبحسب وثيقة اطلعت السومرية نيوز عليها "وجه البنك المركزي، اليوم الخميس، شركات الصرافة بالعمل بآلية بيع الدولار للمسافرين بالمطارات وبالسعر الرسمي".الوثيقة ادناه: