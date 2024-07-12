النفط يرتفع بعد تضخم أميركي

السومرية نيوز – اقتصاد

ارتفعت أسعار النفط، اليوم الجمعة، وسط مؤشرات على انحسار الضغوط التضخمية في الولايات المتحدة أكبر مستهلك للنفط في العالم، إلا أنها تتجه لتسجيل انخفاض أسبوعي

وبحلول الساعة 0300 بتوقيت غرينتش، صعدت العقود الآجلة لخام برنت 33 سنتا بما يعادل 0.4% إلى 85.73 دولار للبرميل. كما زادت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 46 سنتا أو 0.6% إلى 83.08 دولار للبرميل. وارتفع العقدان في الجلستين السابقتين لكنهما يتجهان لتسجيل خسارة أسبوعية. وتتجه العقود الآجلة لخام برنت للهبوط بنحو 1% على أساس أسبوعي بعد أربعة أسابيع من المكاسب. وظلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط مستقرة بشكل عام خلال الأسبوع ومن المتوقع أن تنخفض 0.1% فقط.

