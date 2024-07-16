رؤية اقتصادية عن حجم التجارة بين العراق وإيران.. ما علاقة الدولار؟

وقال العبيدي في منشور عبر فيسبوك، إن "الايرانيون يقولون أن تجارتنا مع العراق خلال ثلاثة أشهر تبلغ 3 مليار دولار، توزع على 1.2 مليار لسد حاجة الغاز، 700 مليون دولار للكهرباء، بينما 200 دولار تكون للمواد الغذائية، و200 مليون اخرى لتجارة الحديد".واضاف ان "هذا يعني ان قيمة المواد الغذائية والحديد خلال السنة تبلغ 1.5 مليار دولار سنويا فقط"، مبينا ان "البعض يقول أن تجارتنا مع ايران تبلغ 12 او 14 مليار دولار وهو سبب ازمة الدولار".وبين العبيدي ان "تجارتنا الرسمية للقطاع الخاص لا تتجاوز الـ 3 مليار دولار مع إيران ولا تتجاوز الـ300 مليون دولار مع سوريا"، مؤكدا ان "مشكلة الدولار ليس التجارة الرسمية مع إيران وسوريا".وأشار الى ان "مشكلة الطلب على الدولار في السوق المحلي لتغطية احتياج أنواع أخرى من التجارة غير الرسمية وغير القانونية وفي مقدمتها المخدرات"، مؤكدا ان "كل هذا اللغط والبكاء والنواح في القنوات هو لإعادة فتح قنوات الأموال لهذه التجارة".