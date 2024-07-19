النفط يسجل ثاني خسارة أسبوعية على التوالي

وشهدت أسعار خام برنت انخفاضًا بمقدار 51 سنتًا لتصل إلى 84.50 دولارًا للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي بمقدار 72 سنتًا لتصل إلى 82.10 دولارًا للبرميل.وارتفع مؤشر الدولار الأمريكي، الذي يقيس العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى، لجلستين متتاليتين، حيث تقلل قوة الدولار من جاذبية السلع المقومة بالدولار، مثل النفط.ومما ساهم في تعزيز التوقعات الهبوطية أن الصين، أكبر مستورد للنفط في العالم، اختتمت جلستها العامة الثالثة دون الإعلان عن تدابير تحفيز اقتصادي كبيرة.وفي المقابل، أظهر التضخم الأساسي في اليابان ارتفاعًا في شهر يونيو، الأمر الذي قد يفسح المجال لرفع محتمل لأسعار الفائدة في سوق النفط الهامة هذه، بحسب رويترز.