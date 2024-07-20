بضمنها "التكييف والسيارات".. ما هي ابرز السلع المستوردة من الصين؟

السومرية نيوز – اقتصاد

اعلن الخبير الاقتصادي منار العبيدي، بالأرقام حجم التبادل التجاري بين الصين والعراق، متوقعا ان يصل الى القيمة التاريخية الأعلى.

وقال العبيدي في بيان ورد لـ السومرية نيوز ان "الصادرات الصينية الى العراق نمت في النصف الاول من السنة الحالية بنسبة 16.17% مقارنة مع النصف الاول من 2023 وبنسبة 12.17% مقارنة مع النصف الثاني من 2023"، مبينا ان "مجمل قيمة الصادرات الصينية الى العراق بلغت 8.15 مليار دولار في النصف الاول من السنة الحالية مقارنة مع 7 مليار دولار في النصف الاول من 2023 و 7.3 مليار دولار في النصف الثاني من 2023".

ومن المتوقع ان "تتجاوز الصادرات الصينية للعراق خلال سنة 2024 ما قيمته 16 مليار دولار امريكي وهي القيمة التاريخية الأعلى".

وتابع ان "صادرات الصين من الاجهزة الميكانيكية والتي تشمل بالاساس اجهزة التكييف تمثل ما نسبته 23% من مجمل صادرات الصين تليها صادرات الاجهزة الالكترونية والمتمثلة باجهزة الهواتف النقالة والتلفزيونات وما شابهها وبنسبة 13% واحتلت السيارات الصينية المركز الثالث بنسبة الصادرات لاول مرة لتمثل 6% من مجمل قيمة الصادرات الصينية الى العراق".

وتابع ان "صادرات الصين انخفضت من المواد المصنعة من الحديد كما انخفضت من وقود السيارات بنسبة 95% بالاضافة الى انخفاض صادرات اكسسوارات الملابس"، لافتا الى ان "صادرات الصين ارتفعت من المستحضرات المصنعة من الفواكة بنسبة 62% لتحتل المركز 14 باكثر السلع المصدرة الى العراق".

وبلغ حجم التبادل التجاري بين العراق والصين في النصف الاول من سنة 2024 27.5 مليار دولار مرتفعا بنسبة 14.38% مقارنة مع النصف الاول من 2023 و7.24% مقارنة مع النصف الثاني من 2023.

ومن المتوقع ان يصل التبادل التجاري مع الصين في نهاية السنة الى اكثر من 55 مليار دولار ليكون الشريك التجاري الاكبر للعراق.