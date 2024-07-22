مؤشرات خفض امريكي "متوقع" للفائدة يرفع أسعار النفط عالميًا

وارتفعت أسعار خام برنت 48 سنتا بما يعادل 0.57 بالمئة إلى 83.10 دولار للبرميل، وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 42 سنتا أو 0.52 بالمئة إلى 80.55 دولار.وقال بنك ANZ للأبحاث في مذكرة "منذ اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة في يونيو/حزيران، أشارت بيانات التضخم وسوق العمل إلى أن التباطؤ في التضخم وإعادة التوازن إلى سوق العمل أصبحا في مكانهما، وهو ما نتوقع أن يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي ببدء دورة خفض أسعار الفائدة في سبتمبر/أيلول".ومن المقرر أن يعقد مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي اجتماعا للجنة السوق المفتوحة الفيدرالية بشأن أسعار الفائدة يومي 30 و31 يوليو/تموز، حيث يتوقع المستثمرون أن يبقي البنك المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، في حين يتطلعون إلى أي إشارة إلى خفضها في وقت لاحق من العام.