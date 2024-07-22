اطلاق تمويل رواتب موظفي الدولة لشهر تموز

وقالت الوزارة في بيان ورد للسومرية نيوز، ان دائرة المحاسبة في وزارة المالية، باشرت بإجراءات تمويل رواتب موظفي الدولة ومنتسبي القوات الأمنية لشهر تموز الجاري".ودعت الدائرة "وحدات الإنفاق في الوزارات والمحافظات والجهات غير المرتبطة بوزارة، الى ارسال مخوليهم لاستكمال متطلبات تمويل رواتب موظفيهم ومنتسبيهم، مع مراعاة الالتزام بجدول التمويل الشهري المعتمد منها واستيفاء كافة متطلبات التمويل المطلوبة".