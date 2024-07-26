إحصائية اقتصادية: العراقيون يستهلكون سنويا نصف مليار "دجاجة"

ويقول المرسومي في تدوينة بعنوان "فرص استثمارية كبيرة في قطاع الدواجن" عبر الفيسبوك تابعتها السومرية نيوز، ان الانتاج المحلي من الدواجن ومنتجاتها يبلغ 200 ألف طن سنويا، والاستيراد يبلغ 800 ألف طن سنويا"، لافتا الى ان "اهم الدول المصدرة للعراق هي إيران وتركيا والبرازيل".ويضيف ان "الاستهلاك المحلي يبلغ مليون طن سنويا، كما ان العراقيون يستهلكون سنويا نصف مليار دجاجة"، مشيرا الى ان "معدل استهلاك الفرد العراقي يبلغ دجاجة واحدة شهريا".