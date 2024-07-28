استقرار أسعار الدولار في البورصة العراقية

وبلغ سعر البيع 150500 دينار مقابل 100 دولار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار مقابل 100 دولار.وفي صباح اليوم، سجلت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد 150500 دينار، بينما بلغ الشراء 148500 دينار لكل 100 دولار.