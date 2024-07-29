للمرة الأولى منذ 6 يونيو.. برنت ينخفض تحت 79 دولاراً للبرميل

وبحلول الساعة 18.03 بتوقيت موسكو، انخفضت أسعار العقود الآجلة لشهر أكتوبر لخام "برنت" بنسبة 1.83% إلى 78.81 دولارا للبرميل، وهي أول مرة ينخفض فيها إلى أقل من 79 دولارا منذ 6 يونيو.كما تراجعت العقود الآجلة لخام "غرب تكساس الوسيط" الأمريكي لشهر سبتمبر بنسبة 1.97% إلى 75.64 دولارا.وكانت أسعار النفط قد ارتفعت، في تعاملات صباح اليوم الاثنين، وسط مخاوف من اتساع رقعة الصراع في منطقة الشرق الأوسط ليمتد إلى لبنان.ويرى خبراء أن تصريحات مسؤولين إسرائيليين بأن تل أبيب تريد معاقبة "حزب الله" فقط، ولا تريد حربا شاملة، حدت من تلك المخاوف.