توترات المنطقة تصعد بأسعار النفط

ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.95 دولار للبرميل بما يعادل 2.5 بالمئة إلى 80.58 دولار للبرميل بحلول الساعة 13:31 بتوقيت غرينتش قبل انتهاء حلول أجلها اليوم الأربعاء، في حين سجلت عقود أكتوبر الأكثر نشاطا 80.21 دولار بارتفاع 2.14 دولار.وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 2.23 دولار للبرميل أو ثلاثة بالمئة إلى 76.96 دولار للبرميل.وانخفض كل من برنت وغرب تكساس الوسيط بنحو 1.4 بالمئة أمس الثلاثاء، ليغلقا عند أدنى مستوياتهما في سبعة أسابيع.وتصاعد التوتر في الشرق الأوسط بعد مقتل إسماعيل هنية رئيس المكتب السياسي لحركة (حماس) في أثناء تواجده في إيران.وجاء ذلك بعد يوم من زعم الحكومة الإسرائيلية أنها قتلت أكبر قائد لحزب الله في غارة جوية على بيروت أمس الثلاثاء ردا على هجوم صاروخي عبر الحدود على إسرائيل يوم السبت.وتتجه أسعار برنت وخام غرب تكساس الوسيط لتسجيل خسارة شهرية في تموز هي الأكبر لهما منذ 2023.ويؤثر تباطؤ الطلب على الوقود في الصين، أكبر مستورد للنفط الخام في العالم وأكبر مساهم في نمو الطلب العالمي، على أسواق النفط.