أسعار بيتكوين وإيثيريوم تهوي بقوة

السومرية نيوز – اقتصاد

شهدت أسعار عملتي بيتكوين (Bitcoin-BTC) وإيثيريوم (Ethereum-ETH) وغيرهما من الأصول الرقمية تراجعاً حاداً اليوم الإثنين نتيجةً لعزوف المستثمرين الكبير عن المخاطرة في الأسواق العالمية.

ففي تمام الساعة 6:35 بالتوقيت العالمي المنسّق، بدا سعر عملة BTC منخفضاً بنسبة 12.6% عند 50,827$، ليُواصل موجة تراجعه التي بدأت الأسبوع الماضي عندما انخفض بمعدل 13.1% في أكبر تراجع له منذ انهيار منصة FTX عام 2022. كما هوَت قيمة عملة ETH بنسبة 17% لتبلغ 2,221$، ما عمّق خسائرها لتبلغ 30% على مدار الأسبوع الماضي في أكبر تراجع لها منذ عام 2021؛ كما سجلت القيمة الإجمالية لسوق الكريبتو بأكمله انخفاضاً بنسبةٍ تُقارب 12% خلال آخر 24 ساعة.

ويأتي ذلك وسط قلق المستثمرين المتزايد إزاء احتمالية دخول اقتصاد الولايات المتحدة في نفق الركود، والذي فاقمته التوترات الجيوسياسية المتزايدة في منطقة الشرق الأوسط، وقد أدى هذا المزيج من أجواء الاقتصاد الضبابية وعدم الاستقرار العالميّ إلى ابتعاد المستثمرين عن الأصول الخطرة.

النموّ الضعيف لمعدل الوظائف الجديدة وازدياد معدلات البطالة يثيران مخاوف المستثمرين

واجتمعت بياناتٌ غير متوقعةٍ أشارت إلى ضعف معدل نمو الوظائف إلى جانب ارتفاع معدل البطالة لشهر تموز كي تسلط الضوء على تباطؤٍ ملحوظٍ لسوق العمل وتُضيفَ إلى المخاوف المتعلقة بالركود، ما أدى إلى تراجع مؤشر ناسداك بنسبة 2.43% وانخفاض مؤشر ستاندرد آند بورز 500 (S&P 500) بمعدل 1.84% وفقاً ليونغجين كيم (Yongjin Kim) الرئيس التنفيذي لمنصة أسواق مشتقات الكريبتو Flipster.

وأشار كيم إلى "تبدل المزاج العام للسوق نتيجةً لتضاؤل احتمالية فوز ترامب بانتخابات الرئاسة الأمريكية وتزايدها لصالح كامالا هاريس (Kamala Harris)، فضلاً عن نقل مؤسسة Jump Trading لكمياتٍ من عملة ETH إلى منصة تداول مركزية وسط توقعاتٍ بعمليات بيع موسّعةٍ استباقاً لتحقيقاتٍ قد تجريها لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) ما أثار مخاوف المستثمرين".

وأضافَ كيم أنّ "هذه التطوّرات أدت إلى ترقب المستثمرين مزيداً من الوضوح بشأن توجهات مؤسسة Jump Trading وتوقعات الانتخابات الرئاسية قبل شرائهم المُحتمل -مجدّداً- عند المستويات المتدنية الحالية".

وشهدت صناديق بيتكوين المتداولة في البورصة (Bitcoin ETFs) خروج أكبر استثماراتٍ منها خلال ثلاثة أشهر بتاريخ 2 آب، ما أدى إلى إثارة تكهناتٍ بشأن إمكانية حدوث سوق هابطةٍ جديدة، لذا يراقب المستثمرون حالياً الأوضاع عن كثب لمعرفة ما إذا كانت الـ ETFs هذه يمكنها اجتذاب مُشترين جدد نظراً لتراجع الأسعار أم أن ضغوط البيع ستتزايد.

فعادةً ما يشير سحب استثماراتٍ هائلةٍ من Bitcoin ETFs إلى احتمال أن تضرب السوقَ موجةُ بيع أوسع، ما يمكنه تعميق جراح بيتكوين وزيادة خسائرها، خاصّةً وأن سحب استثماراتٍ منها مؤخراً بقيمة 237 مليون دولار يمثل أكبر خروج لها في يوم واحد على مدار آخر 3 أشهر ورابع أكبر عملية سحب للاستثمارات منها منذ إطلاق الـ ETF في كانون الثاني، ما يُسلط الضوء على تمكن المزاج العام الهابط من المستثمرين.

وهناك تحدٍ آخر لأسواق الكريبتو يتمثل في مبيعات بيتكوين الحكومية المحتملة وإمكانية زيادة المعروض نتيجة لاستعادة الدائنين لأصولهم المستردّة من حالات الإفلاس، كما تشير عمليات التصفية القسرية لصفقات مضاربةٍ على الارتفاع ضمن أسواق مشتقات الكريبتو بقيمة 830.8 مليون دولار خلال آخر 24 ساعة -تبعاً لبيانات Coinglass– إلى تفاقم خسائر المضاربين باستخدام الرافعة المالية.