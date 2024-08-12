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أكثر من 150 ألفاً لكل مائة دولار.. أسعار صرف الدولار في العراق

اقتصاد

2024-08-12 | 03:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
أكثر من 150 ألفاً لكل مائة دولار.. أسعار صرف الدولار في العراق
1,328 مشاهدة

السومرية نيوز – اقتصاد

تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية العراقية ليوم الاثنين 12 آب/ أغسطس 2024.

وسجلت اسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية لتسجل 149750 ديناراً عراقياً مقابل كل 100 دولار، أما اسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد دينار، بينما بلغ الشراء 148750 دينار لكل 100 دولار. استقرت حيث بلغ سعر البيع 150750

وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.

ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.
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أكثر من 150 ألفاً لكل مائة دولار

أسعار صرف الدولار في العراق

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