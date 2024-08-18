انخفاض يطرأ على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

وانخفضت أسعار الدولار مع افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية في بغداد، حيث سجلت 149,500 دينار مقابل كل 100 دولار، أما أسعار الصرف في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في بغداد شهدت انخفاضًا، حيث بلغ سعر البيع 150,500 دينار، وسعر الشراء 148,500 دينار لكل 100 دولار.وكان مجلس الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في العراق استقرارا رغم محاولات الحكومة والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.