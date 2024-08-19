مشردون من الصين وبريطانيا.. الإمارات تحتضن أثرياء العالم في 2024!

ويعرض تقرير هجرة الثروات الخاصة لعام 2024، أحدث التدفقات الواردة والخارجة لأصحاب الملايين (أي الفارق بين عدد الأثرياء الذين تبلغ ثرواتهم السائلة القابلة للاستثمار مليون دولار أو أكثر ممن ينتقلون إلى بلد ما وعدد المهاجرين منها) والذي يعتمد على تحركات الأثرياء منذ بداية العام الحالي وحتي يونيو.ويستند التقرير إلى بيانات عن 150 ألف فرد من أصحاب الثروات المرتفعة مقدمة من شركة معلومات الثروة "نيو ورلد ويلث"، ويحسب فقط الأشخاص الذين يقيمن في بلدهم الجديد لأكثر من نصف العام، مع التركيز في المقام الأول على مؤسسي الشركات ورؤساءها والمديرين التنفيذيين وغيرهم.وأوضح التقرير أن الإمارات تعمل بصورة متزايدة على ترسيخ مكانتها كملاذ آمن للأفراد من ذوي الثروات المرتفعة حول العالم، وهو ما يرجع لعدة عوامل منها الموقع الاستراتيجي، والبنية التحتية ذات المستوى العالمي وغيرها.ويتوقع التقرير ترسيخ الإمارات لمكانتها باعتبارها الوجهة الأولى في العالم لأصحاب الملايين المهاجرين، إذ تستعد لاستقبال تدفقًا صافيًا قياسيًا قدره 6700 مليونير من جميع أنحاء العالم بنهاية العام الحالي، بعدها في المرتبة الثانية تأتي الولايات المتحدة، إذ من المتوقع تدفق صافي 3800 مليونير إليها بحلول نهاية 2024.وذكر "دومينيك فوليك" رئيس مجموعة عملاء القطاع الخاص لدى "هنلي أند بارتنرز" أن عام 2024 سيكون لحظة فاصلة في الهجرة العالمية للثروة، إذ من المتوقع انتقال عدد غير مسبوق من المليونيرات حول العالم هذا العام عند 128 ألف مليونيرًا، متجاوزًا المستوى القياسي المسجل في 2023 البالغ 120 ألف مليونير، مع مواجهة العالم مع عاصفة من التوترات الجيوسياسية وعدم اليقين الاقتصادي والاضطرابات الاجتماعية.10 دول من المتوقع أن تشهد أعلى صافي تدفقات وافدة لأصحاب الملايين في 2024وعلى النقيض، من المتوقع أن تشهد الصين أكبر هجرة جماعية للمليونيرات، إذ من المتوقع أن يغادرها 15.2 ألف من الأثرياء بحلول نهاية العام، مع تباطؤ النمو والتوترات الجيوسياسية والفرص المتوافرة في الخارج، وبعدها في المرتبة الثانية تأتي المملكة المتحدة.10 دول من المتوقع أن تشهد أعلى صافي تدفقات خارجة لأصحاب الملايين في 2024تجدر الإشارة إلى أن عدد الأثرياء المتوقع انتقالهم إلى مدن جديدة في جميع أنحاء العالم في 2024 قد بلغ 128 ألف مليونير، كما أن عدد الأثرياء المقيمين في الإمارات في 2023 بلغ 116,500 مليونير، مع ارتفاع بنسبة 77% من العقد الماضي.كما أن نسبة انخفاض الأثرياء في المملكة المتحدة قد بلغت 8% خلال العقد الماضي.