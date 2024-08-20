تعرف على آلية توديع الدينار واستلام الدولار للمسافرين من المطار

السومرية نيوز – محلي

نشر البنك المركزي العراقي، آلية توديع الدينار واستلام الدولار للمسافرين من المطار.

وذكر البنك المركزي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "عملية توديع الدينار واستلام الدولار للمسافرين من المطار، اصبحت اسهل واكثر أماناً وبطريقة الكترونية سلسة جداً ومن دون تعقيدات روتينية".