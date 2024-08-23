أسعار النفط ترتفع 2 بالمئة

السومرية نيوز – اقتصاد

أوقفت أسعار النفط مسيرة هبوط استمرت 4 أيام وتحولت إلى الارتفاع، على خلفية توقعات بخفض أسعار الفائدة الأميركية الشهر المقبل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 1.55 دولار، أو 2.04%، إلى 77.6 دولار للبرميل، كما صعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.52 دولار، أي 2.11%، إلى 73.45 دولار للبرميل عند الساعة 17:20 بتوقيت غرينتش.

وأظهر محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) في تموز، أن معظم مسؤولي البنك يعتقدون بأنه على المسار الصحيح لخفض أسعار الفائدة الشهر المقبل.