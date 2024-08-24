أكثر من 100 طن.. العراق تاسع أكبر مشترٍ للذهب في 2024

واشترى العراق 100 طن هذا العام من الذهب، ليأتي تاسعًا من اصل اكثر 10 دول شراءً للذهب هذا العام مقابل 1298 طن اشترتها روسيا، حيث انه وسط تصاعد التوترات الجيوسياسية والتقلبات الاقتصادية يتزايد الاهتمام بشراء الذهب.يأتي ذلك مع وصول سعر المعدن الثمين إلى أعلى مستوياته على الإطلاق عند 2531.75 دولار للأونصة بعد أن تجاوز 2,500 دولار للمرة الأولى هذا الشهر وسط توقعات متزايدة بأن بنك الاحتياطي الفيدرالي يقترب من خفض أسعار الفائدة.عادة ما يستفيد سعر السبائك من أسعار الفائدة المنخفضة، وتحتفظ البنوك المركزية باحتياطيات من الذهب بسبب ضمانتها القوية وسيولتها وخصائص العائد.