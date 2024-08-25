ارتفاع نسبي.. آخر تحديث لأسعار صرف الدولار في العراق

السومرية نيوز-اقتصاد



ارتفعت أسعار صرف الدولار امام الدينار العراقي، اليوم الاحد، مقارنة بالأسعار التي تم تداولها في مكاتب الصيرفة خلال الأيام الـ5 الماضية.





وكانت أسعار البيع خلال الأيام الخمسة الماضية تتراوح بين 149.330 و 149.400 دينار لكل 100 دولار.

وبلغ سعر البيع 149,500 لكل 100 دولار، فيما تشتري المكاتب من المواطنين الـ100 دولار بـ149,250 دينارا.وكانت أسعار البيع خلال الأيام الخمسة الماضية تتراوح بين 149.330 و 149.400 دينار لكل 100 دولار.