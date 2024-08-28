مع مشكلة "فائض انتاج العراق".. الأمين العام لأوبك في بغداد لمناقشة مصير السوق النفطية

وقال المتحدث باسم وزارة النفط عاصم جهاد، ان الزيارة تأتي في إطار التواصل الثنائي حول تطورات السوق النفطية، إلى جانب تعزيز وتوسيع افاق التعاون في منظمة الدول المصدرة للنفط في "أوبك" ، وأوبك بلس".واشار جهاد ان جدول زيارة الغيص تتضمن اللقاء بالسيد وزير النفط وعدد من المسؤولين.وفي وقت سابق أعلنت منظمة أوبك ان العراق قدم خطة لتعويض فائض انتاجه خلال النصف الأول من هذا العام، حيث ستقم خطة التعويض ابتداء من شهر اب الجاري وحتى نهاية العام الحالي، بتعويض 1.4 مليون برميل نفط فائض انتجه العراق.ويؤثر انتاج العراق الفائض على التزامات دول أوبك وأسعار النفط وكمية المعروض في السوق العالمية، مع استمرار شركات النفط الأجنبية العاملة في كردستان بإنتاج النفط خارج خطط وزارة النفط الاتحادية، ما دفع لتقليل اجمالي انتاجها لكي يكون مع انتاج كردستان لايتجاوز الـ4 ملايين برميل يوميا.