أسعار النفط ترتفع عالميا

السومرية نيوز – اقتصاد

ارتفعت أسعار النفط قليلا اليوم الجمعة مع تقييم المستثمرين للمخاوف بشأن إمدادات الشرق الأوسط لكن مؤشرات على تراجع الطلب حدت من المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم تشرين الأول والتي ينتهي أجلها اليوم 23 سنتا أو 0.3% إلى 80.17 دولار للبرميل.

أما العقود الآجلة تسليم تشرين الثاني الأكثر تداولا فزادت 20 سنتا أو 0.2% إلى 79.02 دولار للبرميل.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 18 سنتا، أو 0.2% إلى 76.09 دولار.

وارتفع الخامان بأكثر من دولار عند التسوية الخميس بسبب مخاوف بشأن إمدادات النفط وكسب برنت 1.5% فيما زاد الخام الأميركي 1.7% خلال الأسبوع حتى الآن.

ومن المقرر أن تنهي منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، فيما يعرف باسم أوبك+، تخفيضات الإنتاج الطوعية البالغة 2.2 مليون برميل يوميا تدريجيا على مدار عام اعتبارا من تشرين الأول 2024 إلى أيلول 2025.