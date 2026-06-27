ارتفاع مستمر.. الدولار يقترب من الـ160 الفا في العراق

- اقتصادي

تواصل أسعار الدولار ارتفاعها في التعاملات الصباحية لليوم السبت.

وبلغت أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية 157,250 دينارًا مقابل 100 دولار.

بينما سجل سعر الشراء 156,250 دينارًا.

