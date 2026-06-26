أسعار النفط تعاود الارتفاع وتسجل 72.31 دولاراً للبرميل

وبلغ سعر 72.31 دولاراً للبرميل، في ظل استمرار ترقب المستثمرين للبيانات الاقتصادية العالمية ومستجدات أسواق الطاقة.وتتأثر أسعار النفط بعدة عوامل، أبرزها مستويات الإنتاج لدى الدول المنتجة، وحجم الطلب العالمي، إلى جانب التطورات الجيوسياسية التي تنعكس على استقرار الإمدادات وحركة الأسواق.