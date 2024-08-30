انزعاج عراقي تجاه لبنان.. ما القصة؟

السومرية نيوز – دولي

كشف مصدر مسؤول في الحكومة اللبنانية، عن انزعاج الحكومة العراقية بشأن مستحقات الفيول لدى لبنان.

وقال المصدر وفقا لموقع ليبانون ديبايت، وتابعته السومرية نيوز، ان "الحكومة العراقية منزعجة من تصرف الدولة اللبنانية إزاء استمرار تمنّع مصرف لبنان عن صرف المستحقات العائدة لبغداد، كثمن للفيول الذي ترسله منذ فترة طويلة، لتشغيل معامل الكهرباء".

وأضاف ان "لدى الدولة اللبنانية مليار ونصف المليار دولار"، لافتا الى ان "الحكومة اللبنانية مستمرة بالمماطلة تجاه الجانب العراقي".