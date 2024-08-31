هربًا من ارتفاع أسعار اللحوم.. المستهلكون يهاجرون نحو "النقانق"

وتقول مجلة سيوورلد، ان ارتفاع الطلب على النقانق قد يكون أحدث مؤشر على أن المستهلكين يشدون أحزمتهم في مواجهة ارتفاع الأسعار المستمر.ووفقًا لمسح توقعات التصنيع في تكساس الذي أجراه بنك الاحتياطي الفيدرالي في دالاس، أبلغ أحد المنتجين عن "نمو متواضع" في فئة النقانق، يسلط هذا الاتجاه الضوء على كيفية اختيار المتسوقين بشكل متزايد للمنتجات الأكثر بأسعار معقولة وخفض الإنفاق الإجمالي مع استمرار التضخم التراكمي في تآكل القوة الشرائية.وأشار المنتج إلى أن "هذه الفئة المتمثلة بالنقانق تميل إلى النمو عندما يضعف الاقتصاد"، والسبب هو ان النقانق بديل بروتيني جيد للحوم الأعلى سعراً ويمكن أن تساعد في توسيع ميزانيات المستهلكين الغذائية.وحذر عدد من المديرين التنفيذيين للشركات، بما في ذلك قادة سلاسل المطاعم الكبرى، من أن الإنفاق الاستهلاكي بدأ يتباطأ، ولاسيما الضغوط التي تتعرض لها الأسر ذات الدخل المنخفض في محاولتها زيادة مواردها المالية.ويمثل التحول إلى النقانق مثالاً واضحاً على ما يطلق عليه الخبراء "التداول من أجل خفض الأسعار"، ففي حين قد يختار المستهلكون الأكثر تهاوناً البروتينات الأكثر تكلفة مثل شرائح اللحم أو الدجاج، فإن المتسوقين الحريصين على الأسعار يتجهون بشكل متزايد إلى النقانق وغيرها من البدائل الأقل تكلفة.