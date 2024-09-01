رحلة "الاتاوات" من كردستان الى بغداد.. ناقلو الدجاج ينثرون 4 ملايين على سيطرات كركوك-ديالى

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
أهلا يا سمسم
من
08:30 AM
الى
09:00 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
جوارديولا يطلق تحذيراً: المسدسات لا توقف هالاند
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-498630-638607725594154498.jpeg
رحلة "الاتاوات" من كردستان الى بغداد.. ناقلو الدجاج ينثرون 4 ملايين على سيطرات كركوك-ديالى
اقتصاد
2024-09-01 | 03:28
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,727 مشاهدة
السومرية نيوز-محليات
أطلق عدد من سائقي شاحنات نقل الدجاج الحي من كردستان الى
بغداد
شكاوى من تعرضهم للابتزاز وفرض اتاوات في السيطرات الممتدة من دخول
كركوك
وصولا الى بغداد، حيث يصل مجموع مبالغ الاتاوات الى 4 ملايين دينار.
وقال سائقو الشاحنات في حديث للسومرية نيوز، انه منذ دخول
كركوك
في سيطرات جيمة وتازة وسرحة وصولا الى دخول الشعب، جميعها تفرض اتاوات على أصحاب سيارات نقل الدجاج الحي حيث ننفق ما يقارب 4 ملايين دينار حتى ندخل
بغداد
.
وأوضح ناقلو الدجاج، ان هذه المبالغ ليست رسمية بل تفرض "خاوة"، حيث يتم تهديدنا بعدم دخولنا ورمي الدجاج في العراء او موتهن في الشاحنات اذا لم نقم بدفع بين مليون الى مليون ونصف لكل سيطرة نمر بها.
واكد ناقلو الدجاج ان الامر لايقتصر على السيطرات بل حتى دائرة البيطرة في
كركوك
تأخذ 3 ملايين دينار مقابل اصدار كتاب الصحة، وفق تعبيرهم.
وطالب السائقون الحكومة الاتحادية في
بغداد
بفرض إجراءات دفع كمارك او ضريبة او أي مبالغ للدخول بشكل رسمي مقابل أوراق رسمية بدلا من الاتاوات المفروضة من السيطرات.
وبحسب المعلومات فأن وزارة الزراعة فرضت تعليمات جديدة بمنع دخول الدجاج الحي القادم من كردستان الى
بغداد
وباقي المحافظات، فيما يقول مسؤولون ان هناك خططا لايجاد إجراءات تنظيمية خوفا من ان يكون الدجاج الداخل هو دجاج مستورد وليس من انتاج كردستان.
ويعاني العراق نقصا في انتاج الدجاج مقابل الاستهلاك حيث يستهلك بين 700 الف الى مليون طن سنويا فيما لاينتج سوى 200 الف طن، بالمقابل تنتج كردستان 250 الف طن، تستهلك 150 الف طن ويبقى 100 الف طن فائض يحاول المنتجون بيعه وارساله الى
بغداد
وباقي المحافظات العراقية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
"تهديدات واتاوات وابتزاز".. ماذا يحصل في المتنبي؟
02:41 | 2024-06-29
اتاوات
رشاوى العراق
اتاوات السيطرات
انتاج واستهلاك الدجاج في العراق
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
حقيقة تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال في العراق غداً؟
محليات
33.11%
06:39 | 2024-08-31
حقيقة تعطيل الدوام وفرض حظر للتجوال في العراق غداً؟
06:39 | 2024-08-31
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
محليات
27.97%
12:55 | 2024-08-31
المحافظات التي عطلت الدوام الرسمي الاثنين المقبل
12:55 | 2024-08-31
فوضى واشتباك بالأيدي داخل مطار بغداد الدولي.. فيديو
محليات
25.78%
04:39 | 2024-08-31
فوضى واشتباك بالأيدي داخل مطار بغداد الدولي.. فيديو
04:39 | 2024-08-31
مجلس الوزراء يحدد أوقات الدوام للمؤسسات الرسمية في بغداد
محليات
13.14%
02:50 | 2024-08-31
مجلس الوزراء يحدد أوقات الدوام للمؤسسات الرسمية في بغداد
02:50 | 2024-08-31
المزيد
أحدث الحلقات
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٩٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-01
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٩٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-31
العراق في دقيقة
31-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-31
العراق في دقيقة
31-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-31
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Fan News
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
Fan News
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
الأكثر مشاهدة
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٩٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-01
ناس وناس
بغداد شارع المتنبي - الحلقة ٩٨ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-01
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-31
نشرة أخبار السومرية
نشرة ٣١ آب ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-08-31
العراق في دقيقة
31-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-31
العراق في دقيقة
31-08-2024 | 2024
12:30 | 2024-08-31
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
اسرار الفلك
اسرار الفلك مع جاكلين عقيقي | من ٣١ آب الى ٦ أيلول ٢٠٢٤ | 2024
03:00 | 2024-08-31
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Biotic
الحمض الكيتوني ، رائحة البول الكريهة وفطريات الاظافر - الحلقة ٢٠ | الموسم 3
16:00 | 2024-08-30
Fan News
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
Fan News
فعاليات مهرجان العلمين 2024 - حلقة ١٩ | الموسم 2
15:00 | 2024-08-30
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
علناً
قرب حسم منصب رئيس البرلمان - الحلقة ١٢ | الموسم 3
16:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Celebrity
الشاعر الشعبي مرتضى الحمد - الحلقة ٢٠ | season 3
15:30 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
Morning Live
الدوافع وراء تكوين الشباب لعلاقات عبر مواقع التواصل الاجتماعي - حلقة ١٠٠ | الموسم 3
05:00 | 2024-08-29
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
بعد التحري
اراضي الجادرية .. صراع الورثة والمتنفذين ..من يقف وراء الابتزاز ؟ - الحلقة ١٩ | الموسم 4
16:30 | 2024-08-28
اخترنا لك
البنك المركزي الإيراني باع 320 مليار دينار عراقي للزائرين
06:21 | 2024-09-01
قائمة بأسعار صرف الدولار في العراق
04:29 | 2024-09-01
بنوك اجنبية تغطس بمزاد العملة وعيون المصارف العراقية "بيضاء".. ما السر؟
04:16 | 2024-09-01
البنك المركزي يتعاقد مع شركة تدقيق دولية في نيويورك
09:44 | 2024-08-31
هربًا من ارتفاع أسعار اللحوم.. المستهلكون يهاجرون نحو "النقانق"
04:09 | 2024-08-31
ارتفاع أسعار صرف الدولار في العراق
03:59 | 2024-08-31
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل سنشهد عاماً دراسياً بزخم مروري منخفض قياسا بالسابق؟
نعم
نعم
كلا
كلا
نوعا ما
نوعا ما
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.