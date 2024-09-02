خلال 2024.. 6 ملايين دولار إيرادات "توصيل المطاعم" في العراق

وبحسب بيانات استاتيستا، فأنه من المتوقع أن يصل حجم سوق توصيل المطاعم في العراق إلى إيرادات قدرها 5.96 مليون دولار أمريكي في عام 2024، كما من المتوقع أن ينمو هذا السوق بمعدل سنوي قدره 6.90%، مما يؤدي إلى حجم سوق متوقع قدره 8.32 مليون دولار أمريكي بحلول عام 2029.وتتوقع البيانات ان يبلغ عدد مستخدمي خدمة توصيل المطاعم، 286 الف مستخدم خلال السنوات الخمس القادمة.وتصف البيانات، انه مع تزايد الطلب على الراحة ونمو الطبقة المتوسطة، تشهد خدمات توصيل المطاعم في العراق زيادة في الشعبية وأصبحت جزءًا أساسيًا من نمط الحياة الحضرية.