فاقت الـ100 بالمئة.. ما هو حجم الصادرات الإيرانية للعراق؟

السومرية نيوز – اقتصادي

أعلنت الجمارك الإيرانية عن نمو الصادرات إلى العراق بنسبة 138% خلال الاشهر الخمسة الماضي من العام 2024.

وقال مشرف جمارك خوزستان بهروز قره بيكي إنه "تم إرسال ثلاثة ملايين و380 ألف طن من البضائع بقيمة مليار و38 مليون و616 ألف دولار إلى العراق خلال خمسة أشهر من هذا العام".

واضاف إنه "بلغ دخل جمارك خوزستان في الأشهر الخمسة من هذا العام 79,51 مليار ريال، وهو ما يمثل زيادة بنسبة أربعة بالمائة مقارنة بالعام السابق".

وأوضح انه "تم تصدير 9 ملايين و554 ألف طن من البضائع بقيمة 3 مليارات و294 مليون دولار من خوزستان في خمسة أشهر من هذا العام، وهو ما يمثل 14% من حيث الوزن، ومن حيث القيمة فقد نمت بنسبة 50% في مختلف البلدان".

ووفقا له، فإن دول المقصد لتصدير سلع مقاطعة خوزستان تشمل الصين والإمارات العربية المتحدة والعراق وتركيا والهند والكويت وأفغانستان.

وتابع قره بيكي: من حيث الحجم، بلغت كمية البضائع المستوردة خلال الفترة المذكورة 6 ملايين و883 ألف طن بقيمة 3 مليارات و695 مليون دولار، أي نمت بنسبة 26% من حيث الوزن و12% من حيث القيمة".