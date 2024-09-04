التخطيط تعلن ارتفاع معدل التضخم لشهر تموز الماضي

والتضخم هو مقياس كمي يعبّر عن الارتفاع في مستوى الأسعار والخدمات في اقتصاد ما عبر الزمن.وقال المتحدث الرسمي للوزارة عبد الزهرة الهنداوي، إن التضخم الأساس لشهر تموز الماضي بلغ نحو (108.3) مقارنة بنحو (108.1) في شهر حزيران، أي سجل ارتفاعاً قدره (0.2 %)، مشيراً إلى أنه عند المقارنة بشهر تموز 2023 يتبين وجود ارتفاع مقداره (3.1).وأضاف أن معدل التغيير السنوي سجل كذلك في قسم الصحة ارتفاعاً قدره (0.6 %) كما سجل قسم النقل ارتفاعاً قدره (2.8 %) وسجل قسم الاتصال ارتفاعاً قدره (4.5 %) وسجل قسم الترفيه والثقافة ارتفاعاً قدره (5.1 %)، مبيناً أنَّ قسم التعليم سجل ارتفاعاً قدره (4.4 %).وأشار الهنداوي إلى أن قسم الأغذية والمشروبات غير الكحولية سجل ارتفاعاً قدره (5.5 %)، كما سجل قسم التبغ ارتفاعاً قدره (16.3 %) وسجل قسم الملابس والأحذية ارتفاعاً قدره (0.9 %)، مبيناً أنَّ قسم السكن سجل ارتفاعاً قدره (3.1 %) في معدل التغير السنوي، وقسم التجهيزات والمعدات المنزلية والصيانة سجل ارتفاعاً قدره (0.3 %) في معدل التغير.ولفت إلى أن الوزارة تسعى إلى إصدار تقرير الأرقام القياسية لأسعار المستهلك حسب الشهر والسنة، موضحاً في الوقت نفسه أن النسبة تعد مقبولة في ظل الإجراءات الحكومية القاضية بالسيطرة على معدلات التضخم.