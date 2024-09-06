ارتفاع "لا يذكر" بأسعار النفط مع بدء التداولات

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 13 سنتا إلى 72.82 دولار للبرميل وصعدت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 12 سنتا أو 0.17 بالمئة إلى 69.27 دولار.وقال ييب جون رونغ، استراتيجي السوق في آي جي: "يبدو أن الحذر يسود على نطاق أوسع، حيث لا يزال المشاركون في السوق يحاولون استيعاب البيانات الاقتصادية الأمريكية المختلطة التي ستصدر هذا الأسبوع، في حين أن الفترة التي تسبق تقرير الوظائف الحاسم قد تحد من بعض المخاطرة".وعلى مدار الأسبوع، كان خام برنت في طريقه إلى الانخفاض بنحو 8%، في حين كان خام غرب تكساس الوسيط يتجه إلى الانخفاض بنحو 6%، بحسب رويترز.وصدرت إشارات متباينة بشأن الاقتصاد الأميركي هذا الأسبوع، قبيل بيانات الوظائف غير الزراعية التي تصدر يوم الجمعة، والتي من المتوقع أن تكون حاسمة في تحديد حجم خفض أسعار الفائدة الأميركية في اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي يومي 17 و18 سبتمبر/أيلول.واستقر خام برنت مجددا يوم الخميس عند أدنى مستوى في أكثر من عام، حيث طغت المخاوف بشأن الطلب في الولايات المتحدة والصين على الدعم الناجم عن سحب كبير من مخزونات النفط الأمريكية وقرار أوبك+ بتأجيل زيادات إنتاج النفط المخطط لها.