أسعار خامات البصرة في أدنى مستوى منذ 9 أشهر

وسجل خام المتوسط اغلاقا يومي الخميس والجمعة عند 71.3 و71.7 دولارا للبرميل، وهو ادنى مستوى مسجل منذ شهر يناير 2024، حيث بلغ سعر حام المتوسط في 9 يناير 71.36 دولارا للبرميل وهو ذات السعر المسجل اول الامس الخميس.لكن حينها ارتفع خام المتوسط مباشرة الى اكثر من 73 دولارا للبرميل، الا ان هذا الأسبوع الأخير استقرت أسعار خام خلال الثلاثة أيام الماضية بين 71 و72 دولارا.وعموما انخفضت أسعار خام المتوسط من الجمعة 30 اب الى الجمعة 6 أيلول، من 77.6 دولارا للبرميل الى 71.7 دولار للبرميل، في اكبر خسارة أسبوعية منذ عام.اما خام الثقيل فبلغ 68 دولارا للبرميل وهو ادنى مستوى مسجل منذ اذار 2024 والذي بلغ حينها 67 دولارا للبرميل.