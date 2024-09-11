الرابحون والخاسرون من تذبذب سعر صرف الدولار أمام الدينار في العراق

السومرية نيوز – اقتصاد



رغم مضي مدة طويلة على بدء عمل منصة إلكترونية لمراقبة حركة الدولار، فإن أسعار صرف الدينار مقابل العملة الأميركية لا تزال تعيش تفاوتا كبيرا السعر الرسمي المعلن من البنك المركزي والبالغ 1320 دينارا عراقيا للدولار الواحد، وسعر السوق السوداء أو ما يعرف بالسعر الموازي الذي يتراوح 1490 و1510 دينارات عراقية مقابل كل دولار.





ويقوم عمل المنصة الإلكترونية للتحويلات التي يديرها البنك المركزي العراقي، في مرحلته الأولى على إعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفدرالي بتدقيق الحوالات اليومية.



وصادق العراقي في السابع من فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد بعد أن كان 1480 دينارا لكل دولار.



وفي الرابع من الشهر الحالي، أعلن عن قرب إنهاء العمل بـ"المنصة الإلكترونية" التي تتم عبرها عمليات تحويل الدولار الأميركي للخارج، مشيرا -في بيان صحافي- إلى أنه خلال العام 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الإلكترونية نحو "البنوك المراسلة"، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بالآلية ذاتها قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة.



وهذا القرار من البنك المركزي أثار العديد من التساؤلات عن مدى تمكن من منع تهريب العملة الصعبة، وإيقاف عمليات غسيل الأموال ومدى نجاح الإجراءات الاقتصادية في السيطرة على تهريب العملة وضبط السعر في السوق. ومطلع عام 2023، أعلن اعتماد منصة إلكترونية من أجل مراقبة حركة بيع الدولار وعمليات غسيل الأموال، وذلك بعد تحذيرات أطلقها الاحتياطي الفدرالي (المركزي الأميركي)، إضافة إلى معاقبة وزارة الخزانة الأميركية العديد من المصارف المحلية لتورطها في أعمال مشبوهة.ويقوم عمل المنصة الإلكترونية للتحويلات التي يديرها البنك المركزي العراقي، في مرحلته الأولى على إعادة تنظيم التحويلات المالية بما يؤمِّن الرقابة الاستباقية عليها بدلاً من الرقابة اللاحقة من خلال قيام الاحتياطي الفدرالي بتدقيق الحوالات اليومية.وصادق العراقي في السابع من فبراير/شباط 2023 على قرار مجلس إدارة بتعديل سعر صرف الدولار مقابل الدينار، بما يعادل 1300 دينار للدولار الواحد بعد أن كان 1480 دينارا لكل دولار.وفي الرابع من الشهر الحالي، أعلن عن قرب إنهاء العمل بـ"المنصة الإلكترونية" التي تتم عبرها عمليات تحويل الدولار الأميركي للخارج، مشيرا -في بيان صحافي- إلى أنه خلال العام 2024 ولغاية الآن تم تحقيق ما نسبته 95% من عملية التحويل من المنصة الإلكترونية نحو "البنوك المراسلة"، وذلك يعني أن المتبقي حوالي 5% فقط منها داخل المنصة، والذي سينجز تحويله بالآلية ذاتها قبل نهاية هذا العام وحسب الخطة.وهذا القرار من البنك المركزي أثار العديد من التساؤلات عن مدى تمكن من منع تهريب العملة الصعبة، وإيقاف عمليات غسيل الأموال ومدى نجاح الإجراءات الاقتصادية في السيطرة على تهريب العملة وضبط السعر في السوق.

*الرابحون والخاسرون من تذبذب سعر الصرف

أكد عضو مجلس إدارة اتحاد رجال الأعمال العراقي عبد الحسن الزيادي أن المستفيد الأول من تذبذب سعر صرف الدولار مقابل الدينار بالعراق هم تجار تهريب العملة والمضاربون بالأسعار، مستدركا بأن المتضرر الأول هو والمواطن.



وقال الزيادي، إن "أزمة الدولار في أثرت على جميع مفاصل التجارية وغير التجارية"، مضيفا، "التجار تضرروا بسبب صعود سعر صرف الدولار، كما تضرر المواطن أيضا لأن عدم استقرار سعر الصرف هو تدمير لدخل الأسرة وموردها الشهري".



وتابع "إذا أراد التحرر من هذه الحالة المربكة فينبغي له أولا التخلص من استيراد العديد من السلع والاعتماد على تصنيعها محليا لتقليل الحاجة إلى العملة الصعبة إضافة إلى تطوير الزراعة"، معتبرا أن "الحكومة العراقية ومعها البنك المركزي هما المسؤول الأول عن فشل منصة بيع العملة".



*استنزاف الأموال

وأشار الباحث بالشأن الاقتصادي وعضو الهيئة العامة لنقابة المحاسبين العراقيين نعمة الكرعاوي إلى أن دخول في نظام "سويفت" الأميركي في العام 2023 كان سببا في عزوف الكثير من التجار عن منصة بيع العملة والتوجه للسوق السوداء خشية حجز أموالهم، إضافة إلى عدم وجود آليات تساعد التجار على تجنب حجز أموالهم.



وقال الكرعاوي إن "فرق السعر الدولار والدينار في السعر الرسمي أو الموازي يتجاوز 17 نقطة للدولار الواحد، فكيف هو الحال بالمبالغ الكبيرة جدا"، واعتبر أن "هذا الأمر يمثل استنزافا للأموال".



وأضاف أن "المبيعات تراجعت كثيرا في بسبب تغيير سعر الصرف وعدم وجود سيطرة حقيقية على تقلبات أسعار الصرف بالسوق"، موضحا أن السبب يعود إلى وجود منافذ حدودية خارج سيطرة تستغل من قبل بعض عصابات تهريب الدولار.



ورأى الكرعاوي أن "المواطن هو من يدفع ضريبة تذبذب سعر الصرف، فرغم أن التمويلات للسلع المستوردة تكون عبر المنصة بالسعر الرسمي، فإنه فعليا العديد من السلع والبضائع تباع بالسوق المحلية بسعر الدولار الموازي".

وقال إن المنصة كانت يوميا ما يصل 280 مليون دولار المبلغ انخفض حاليا إلى ما دون 240 مليون دولار يوميا، مضيفا أن الفارق المبلغين يذهب إلى التهريب والسوق الموازي.



وأكد الكرعاوي أن "الحكومة والبنك المركزي اتخذا إجراءات عديدة داخليا وخارجيا لضبط عملية التهريب والسيطرة على سعر الصرف".



وأوضح أن بعض المصارف تضررت من الحظر المفروض عليها من قبل الفدرالي الأميركي ومن عمليات التهريب، مما ساهم في رفع سعر الصرف بالسوق السوداء، كما بيّن أن خفض سعر صرف الدينار أمام الدولار أضر أيضا بواردات الحكومة، لأن وارداتها تعتمد على بيع النفط واستلام الدولار مقابله ثم بيعه بالمنصة الرسمية للمصارف والتجار.



ضبط المنافذ الحدودية

المتحدث باسم غرفة تجارة بغداد رشيد السعدي رأى أن ضبط المنافذ الحدودية وأتمتة الدوائر المعنية بملف الاستيراد والتصدير هما السبيل الوحيد للسيطرة على تهريب العملة.



وقال السعدي، إن "هناك جهات حاولت إفشال منصة بيع العملة للاستفادة من التحويلات غير القانونية".



وأضاف أن "العراق خسر مبالغ كبيرة نتيجة عمليات تهريب البضائع والعملة الصعبة والتلاعب بتقييمات السلع من المنافذ الحدودية".



أما المواطن أحمد جبار -هو صاحب محلات لبيع المواد الغذائية- فدعا العراقية إلى دعم الاقتصاد وتعزيز القدرة الشرائية للمواطن من خلال تقوية العملة المحلية ودعم الصناعة والزراعة المحليتين.



وقال جبار إن "البيع بالدولار أثر على السوق العراقية. فنحن نشجع لحصر التعامل بالعملة المحلية كونه يسهم في استقرار السوق والحالة الاقتصادية للمواطنين".