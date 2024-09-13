بالأرقام.. مؤشرات تطور الصادرات الإيرانية الى العراق

وقال المرسومي في تدوينة على فيسبوك، ان مؤشرات تطور الصادرات الإيرانية الى كالاتي:أولا: تصدر إيران الى 2200 سلعة من أصل 3500 سلعة تصدرها إيران الى الخارج.ثانيا: ارتفعت الصادرات الإيرانية الى من 145 مليون دولار عام 2004 لتصل إلى 10 مليارات و238 مليون دولار عام 2023 أي انها ارتفعت بمقدار 71 ضعفا خلال 20 سنة وتسعى إيران الى زيادة صادراتها الى 20 مليار دولار سنويا في السنوات القادمة.ثالثا: أن يستورد قرابة 30% من المحاصيل الزراعية والغذائية الإيرانية، إضافة إلى أن أكثر من 60% من صادرات والسيراميك الإيرانية وكذلك منتجات مثل الحقائب والأحذية والادوات المنزلية وأدوات المطبخ والمستلزمات الصناعية تذهب إلى .رابعا: يشغل قطاع الصادرات الإيرانية الى أكثر من مليون عامل إيراني.خامسا: أكثر من نصف الأعمال الإيرانيين النشطين في الأسواق يتواجدون في السوق لفتح آفاق جديدة للصادرات الإيرانية وللبحث عن فرص استثمارية جديدة في .