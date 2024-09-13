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بعد اطلاق مبادرة "ترليونية".. تغييرات ادارية بالمصرف العقاري وإبعاد "الاكفاء"

اقتصاد

2024-09-13 | 16:24
Alsumaria Tv https://www.alsumaria.tv/authors
بعد اطلاق مبادرة &quot;ترليونية&quot;.. تغييرات ادارية بالمصرف العقاري وإبعاد &quot;الاكفاء&quot;
1,472 مشاهدة

كشف مصدر مطلع اليوم الجمعة، عن تغييرات ادارية جديدة في المصرف العقاري؛ بعد اطلاق مبادرة "ترليونية".

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، انه "مع اقتراب اصدار مبالغ تقدر بـ2 ترليون دينار من المصرف العقاري لمبادرة السكن، حدثت تعديلات ادارية لإبعاد الأكفاء والجيدين دون معرفة الاسباب".

واشار الى انه "تم انهاء تكليف مدير الفرع الرئيسي وتكليف موظفا من فرع المصرف في الانبار بديلاً عنه".
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