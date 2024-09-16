أسعار النفط ترتفع نسبيًا ولكن: حدث هام غدًا قد يقفز بالأسعار

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم نوفمبر/تشرين الثاني 15 سنتا أو 0.2% إلى 71.76 دولار للبرميل، فيما ارتفعت العقود الآجلة لخام برنت تسليم أكتوبر/تشرين الأول بنحو 23 سنتا أو 0.3% إلى 68.88 دولار للبرميل.ويرى مختصون ان أحد العوامل الرئيسية ستهيمن على السوق هذا الأسبوع هو مدى قوة خفض أسعار الفائدة الذي سيقدمه الأمريكي بعد اجتماعه في 17 و18 سبتمبر، وهو ما من شأنه أن يؤدي إلى خفض تكلفة الاقتراض، وهو ما من شأنه أن يعزز النشاط الاقتصادي ويرفع الطلب على النفط.