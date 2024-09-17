أسعار النفط ترتفع عالمياً

– اقتصاد

واصلت أسعار النفط تسجيل المكاسب الثلاثاء، وسط مخاوف بشأن إنتاج المتحدة في أعقاب الإعصار "فرانسين"، فضلا عن توقعات بتراجع مخزونات الخام الأميركية.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت لشهر نوفمبر الثاني 16 سنتا أو 0.2% إلى 72.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 01:20 بتوقيت غرينتش. وقفزت العقود الآجلة للخام الأميركي لشهر الأول 34 سنتا أو 0.5% إلى 70.43 دولار للبرميل.

وسجلت العقود الآجلة لبرنت والخام الأميركي ارتفاعا عند التسوية في الجلسة السابقة بعدما محت المخاوف من استمرار تأثير الإعصار فرنسين على الإنتاج في بالولايات المتحدة أثر القلق إزاء الطلب الصيني قبل قرار الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي) بخفض أسعار الفائدة هذا الأسبوع والمتوقع أن يكون إيجابيا على معنويات المستثمرين في قطاع النفط.

وتترقب الأسواق عن كثب قرار المركزي الأميركي بشأن خفض الفائدة. ومن شأن خفض أسعار الفائدة أن يقلص تكلفة الاقتراض وهو ما قد يؤدي إلى رفع الطلب على النفط من خلال دعم النمو الاقتصادي.