تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية

الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
32
o
بغداد
الاشعارات
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
Sumer Fm
البث المباشر
بالصورة
بالصوت
البث المباشر
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
التالي
رحال
من
10:45 AM
الى
11:50 AM
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
فاجعة في البصرة.. شخص يقتل أفراد عائلته رمياً بالرصاص
المزيد
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FM
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
جميع الحقوق محفوظة.
البث المباشر
الرئيسية
البرامج
ترفيه
منوعات
مجتمع
رياضة
السومرية Kids
سياسة
مسلسلات
برامج سومر أف أم
رمضان سومر 2024
رمضان السومرية
رمضان 2024
رمضان 2023
رمضان 2022
رمضان 2021
رمضان 2020
برامج سابقة
لقطات
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
سياسة
مجالس المحافظات 2023
محليات
خاص السومرية
رياضة
أمن
دوليات
الساحة الفلسطينية
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
علم وعالم
كورونا اليوم
اقتصاد
الأبراج
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
الاستفتاءات
فريق السومرية
الترددات
اعلن معنا
من نحن
اتصل بنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر ©
2024 Alsumaria.tv.
https://www.alsumaria.tv/uploadImages/DocumentImages/Doc-P-500257-638621591366151570.png
تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
اقتصاد
2024-09-17 | 04:37
Alsumaria Tv
https://www.alsumaria.tv/authors
2,434 مشاهدة
السومرية نيوز
– اقتصاد
تنشر السومرية نيوز، أسعار صرف الدولار مقابل الدينار العراقي في الأسواق المحلية
العراقية
ليوم الثلاثاء 17 أيلول/ سبتمبر 2024.
ارتفعت أسعار الدولار عند افتتاح بورصتي الكفاح والحارثية ببغداد، حيث سجل سعر الصرف 150100 دينار لكل 100 دولار، أما أسعار البيع في محال الصيرفة بالأسواق المحلية في
بغداد
ارتفعت أيضًا، حيث بلغ سعر البيع 151000 دينارا لكل 100 دولار، بينما بلغ سعر الشراء 149000 دينارا لكل 100 دولار.
وكان
مجلس
الوزراء، قد أعلن بتاريخ 7 شباط/فبراير 2022، المصادقة على تعديل سعر صرف الدولار إلى 1320 دينار للدولار الواحد.
ومنذ حوالي عام، وتحديدا منذ بدء عمل البنك المركزي بالمنصة الإلكترونية ونظام التحويل المالي الدولي "سويفت" (SWIFT)، لم تشهد أسعار صرف الدولار في
العراق
استقرارا رغم محاولات
الحكومة
والبنك المركزي السيطرة على سعر الصرف في الأسواق الموازية.
>>
انضم الى السومرية على
واتساب
مواضيع ذات صلة
تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
03:43 | 2024-09-11
تعرف على أسعار صرف الدولار في الأسواق العراقية
03:18 | 2024-09-03
تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
03:20 | 2024-08-26
تعرف على أسعار صرف الدولار في البورصات العراقية
03:38 | 2024-08-17
تعرف على أسعار صرف الدولار
البورصات العراقية والدولار
+A
-A
الأكثر قراءة
الآن
48 ساعة
7 أيام
شهر
رونالدو يوجه رسالة الى العراقيين ومشجع يرد بلافتة
رياضة
45.09%
10:46 | 2024-09-16
رونالدو يوجه رسالة الى العراقيين ومشجع يرد بلافتة
10:46 | 2024-09-16
دائرة الاصلاح تكشف تفاصيل تخص "أم اللول": هذا ما حدث لها
محليات
20.76%
17:15 | 2024-09-15
دائرة الاصلاح تكشف تفاصيل تخص "أم اللول": هذا ما حدث لها
17:15 | 2024-09-15
القضاء يتخذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة
سياسة
17.18%
06:25 | 2024-09-16
القضاء يتخذ الاجراءات القانونية بحق رئيس هيئة النزاهة
06:25 | 2024-09-16
ظاهرة مخيفة تنتشر في العراق.. 357 ألف حالة مسجلة خلال 4 سنوات
محليات
16.97%
13:56 | 2024-09-15
ظاهرة مخيفة تنتشر في العراق.. 357 ألف حالة مسجلة خلال 4 سنوات
13:56 | 2024-09-15
المزيد
أحدث الحلقات
Morning Live
طرق جديدة في الرسم الحديث - حلقة ١١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-17
Morning Live
طرق جديدة في الرسم الحديث - حلقة ١١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-17
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١١٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-17
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١١٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-17
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
من الأخير
جلسة المقايضة.. البرلمان يوزع الهدايا للطوائف - حلقة ٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-16
من الأخير
جلسة المقايضة.. البرلمان يوزع الهدايا للطوائف - حلقة ٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-16
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
منتدى سومر
اعرف واطلب 16-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-16
منتدى سومر
اعرف واطلب 16-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
الأكثر مشاهدة
Morning Live
طرق جديدة في الرسم الحديث - حلقة ١١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-17
Morning Live
طرق جديدة في الرسم الحديث - حلقة ١١٣ | الموسم 3
05:00 | 2024-09-17
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١١٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-17
ناس وناس
بغداد الفضل - الحلقة ١١٠ | الموسم 7
05:00 | 2024-09-17
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
الهوا الك
معاملات متأخرة... كلفة باهظة - الحلقة ٢٢ | الموسم 9
15:30 | 2024-09-16
من الأخير
جلسة المقايضة.. البرلمان يوزع الهدايا للطوائف - حلقة ٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-16
من الأخير
جلسة المقايضة.. البرلمان يوزع الهدايا للطوائف - حلقة ٢ | الموسم 1
14:30 | 2024-09-16
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
العراق في دقيقة
16-09-2024 | 2024
13:30 | 2024-09-16
منتدى سومر
اعرف واطلب 16-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-16
منتدى سومر
اعرف واطلب 16-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-16
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٦ ايلول ٢٠٢٤ | 2024
12:45 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
استديو Noon
كوّن جملة 16-9-2024 | 2024
07:00 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
طل الصباح
أبراج - فقرة هسه ماليش 16-9-2024 | 2024
00:30 | 2024-09-16
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
جات بالليل
أرقام وأغاني 15-9-2024 | 2024
13:00 | 2024-09-15
اخترنا لك
أسعار الذهب في الأسواق العراقية لليوم الثلاثاء
04:55 | 2024-09-17
أسعار النفط ترتفع عالمياً
02:24 | 2024-09-17
رسالة برلمانية للسوداني: بين ايديكم ملف كار الخطير.. انقذوا المال العام من التهريب
10:14 | 2024-09-16
المالية النيابية تدرس تعديل قانون البنك المركزي وانشاء صندوق سيادي
09:05 | 2024-09-16
قائمة بأسعار صرف الدولار في العراق
03:36 | 2024-09-16
ضريبة على "السوشيال" لتأمين الأموال.. المالية النيابية تكشف عدد الأشهر المضمونة رواتبها
02:05 | 2024-09-16
سومر أف أم مباشرة على الهواء
سومر أف أم مباشرة على الهواء
استمع اليها عبر الانترنت، اينما كنت حول العالم
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
اقتصاد، تكنولوجيا وصحة
تابع كلّ جديد
حمّل تطبيق السومرية
إستفتاء
هل تتوقعين ان يؤثر تعديل قانون الأحوال الشخصية على حقوقك؟
يؤثر
يؤثر
لا يؤثر
لا يؤثر
لا أهتم
لا أهتم
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
برجك للسنة الجديدة
على السومرية
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
Softimpact
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
رمضان 2024
ترفيه
رمضان 2023
سياسة
رمضان 2022
السومرية نيوز
سياسة
محليات
خاص السومرية
أمن
دوليات
منوعات
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
فريق السومرية
انضم الى ملايين المتابعين
سياسة الخصوصية
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيد
عرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FM
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
تابع قناة السومرية
من نحن
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2024 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.