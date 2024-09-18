الدولار يواصل مساره التصاعدي في بورصة بغداد

وأصلت أسعار صرف الدولار مسارها التصاعدي مقابل الدينار العراقي، وذلك اغلاق تعاملات الأربعاء، في .

وبلغت سعر صرف الورقة من فئة 100 دولار امريكي، بـ 151.000 الف دينار عراقي.



أما أسعار الشراء، فقد بلغت 149.000 دينار مقابل كل 100 دولار.

