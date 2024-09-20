أسعار النفط تعيد جزءا من مكاسبها وتتجه لإنهاء ثاني أسبوع مربح

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.3% هذا الأسبوع، بعد أن كانت تتداول منخفضة عند 73.62 دولار، وسجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي مكاسب أسبوعية بلغت 4.8%، بعد أن كانت منخفضة 15 سنتا أو عند 71.80 دولار للبرميل.بدأت المؤشرات القياسية في التعافي بعد أن هبطت إلى أدنى مستوياتها في نحو ثلاث سنوات في العاشر من سبتمبر/أيلول، وسجلت مكاسب في خمس من الجلسات السبع منذ ذلك الحين.وقلصت الأسعار بعض مكاسبها يوم الجمعة، بعد أن ارتفعت بأكثر من واحد بالمئة يوم في أعقاب قرار البنك المركزي الأميركي خفض أسعار الفائدة بنصف نقطة مئوية يوم الأربعاء، وعادة ما تعمل تخفيضات أسعار الفائدة على تعزيز النشاط الاقتصادي والطلب على الطاقة، لكن اعتبرها أيضا علامة على ضعف العمل الأميركية.